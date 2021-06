Spectacle « Quel cirque » Decize, 11 août 2021-11 août 2021, Decize.

Spectacle « Quel cirque » 2021-08-11 21:00:00 – 2021-08-11 22:00:00 Port de la Jonction Halle du Port de Decize

Decize Nièvre Decize

Festi’rue n’aura pas lieu cette année mais après concertation avec la Ville de Decize et l’OMCLD, principaux partenaires du festival, les bénévoles de l’équipe d’organisation ont fait le choix de proposer une alternative et de maintenir une forme allégée et vous propose aujourd’hui le spectacle « Quel cirque » de la Cie Tempo.

Spectacle gratuit.

Pour ce spectacle, la Cie Tempo s’est entourée de 6 artistes à la renommée internationale dont Veera Kaijanen qui s’est produite au Cirque du soleil et le magicien et acrobate Tisto.

« Mais que se passe-t-il ?! Est-ce le cirque au cirque ? Hervé le monsieur loyal ne pointe pas son nez, il doit être remplacé au pied levé. Le cirque est dans l’attente, heureusement Antonio garçon de piste perspicace et drôle est là pour le faire oublier. Les artistes présenteront eux-mêmes les numéros et autres surprises étant de la partie. Le cirque Tempo peut briller de tous ses feux entre tradition et modernité. Il est là, bien présent, avec des artistes capables de mille prouesses ! ».

Jauge limitées – Réservations en amont fortement conseillées à effectuer auprès du Centre Socio-Culturel « Les Platanes »

accueil@csc-decize.fr +33 3 86 77 19 20 https://www.csc-decize.fr/

Festi’rue n’aura pas lieu cette année mais après concertation avec la Ville de Decize et l’OMCLD, principaux partenaires du festival, les bénévoles de l’équipe d’organisation ont fait le choix de proposer une alternative et de maintenir une forme allégée et vous propose aujourd’hui le spectacle « Quel cirque » de la Cie Tempo.

Spectacle gratuit.

Pour ce spectacle, la Cie Tempo s’est entourée de 6 artistes à la renommée internationale dont Veera Kaijanen qui s’est produite au Cirque du soleil et le magicien et acrobate Tisto.

« Mais que se passe-t-il ?! Est-ce le cirque au cirque ? Hervé le monsieur loyal ne pointe pas son nez, il doit être remplacé au pied levé. Le cirque est dans l’attente, heureusement Antonio garçon de piste perspicace et drôle est là pour le faire oublier. Les artistes présenteront eux-mêmes les numéros et autres surprises étant de la partie. Le cirque Tempo peut briller de tous ses feux entre tradition et modernité. Il est là, bien présent, avec des artistes capables de mille prouesses ! ».

Jauge limitées – Réservations en amont fortement conseillées à effectuer auprès du Centre Socio-Culturel « Les Platanes »

dernière mise à jour : 2021-06-24 par