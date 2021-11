Spectacle QUEL BAZ’ART Lons-le-Saunier, 28 novembre 2021, Lons-le-Saunier.

Spectacle QUEL BAZ’ART L’Ellipse 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

2021-11-28 – 2021-11-28 L’Ellipse 1 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura

EUR 6 8 La troupe du Foyer Rural de Macornay s’est reformée durant l’hiver 2019-2020 et s’est donnée le nom de « Sornettes Compagnie. »

Quel baz’art est un ensemble de dialogues et monologues absurdes et drôles, joués par un méli-mélo de huit comédiens qui campent de savoureux personnages.

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89

La troupe du Foyer Rural de Macornay s’est reformée durant l’hiver 2019-2020 et s’est donnée le nom de « Sornettes Compagnie. »

Quel baz’art est un ensemble de dialogues et monologues absurdes et drôles, joués par un méli-mélo de huit comédiens qui campent de savoureux personnages.

L’Ellipse 1 Rue des Mouillères Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2021-11-23 par