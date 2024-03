Spectacle : Que ta volonté soit fête Théâtre le Levain Bègles, jeudi 14 mars 2024.

Spectacle : Que ta volonté soit fête d’après « Une vie bouleversée » d’Etty Hillesum Jeudi 14 mars, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

« Il vaut peut-être la peine d’être personnellement présent dans l’histoire, cela permet de constater qu’il y a bien autre chose que ce que disent les manuels scolaires… » Etty Hillesum

La Seconde Guerre Mondiale, cette époque tumultueuse du chaos humain, est la toile de fond de Que Ta volonté soit fête…

De 1941 à 1943, à Amsterdam, une femme juive tient un journal. Un document extraordinaire dans lequel s’élève une foi indéfectible en l’homme alors qu’il accomplit ses pires méfaits.

Etty Hillesum pose les questions de la vie, de l’amour, du rapport à Dieu…

Spectacle de Mata Malam

Jeu et mise en scène : Valentine Cohen

Lumière : Benoît Lepage

« Un spectacle à voir et à revoir ». M. Méreau, Sud-ouest

« Vous n’avez pas seulement rendu hommage à Etty Hillesum et à sa mémoire. Vous lui avez rendu sa joie et c’est la chose la plus bouleversante dans votre travail. » S. Ben David, Le Crif

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 19h30.

