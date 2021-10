Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Spectacle : Que du Bonheur (Avec vos capteurs) Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Spectacle : Que du Bonheur (Avec vos capteurs) Vitry-le-François, 16 janvier 2022, Vitry-le-François. Spectacle : Que du Bonheur (Avec vos capteurs) 2022-01-16 – 2022-01-16 Quai Saint-Germain Espace Simone Signoret

Vitry-le-François Marne Thierry Collet / Cie Le Phalène. Dans ce spectacle de magie nouvelle en interaction avec le public, Thierry Collet nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. Dans ce spectacle de magie nouvelle en interaction avec le public, Thierry Collet nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. 15h. Thierry Collet / Cie Le Phalène. Dans ce spectacle de magie nouvelle en interaction avec le public, Thierry Collet nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Quai Saint-Germain Espace Simone Signoret Ville Vitry-le-François