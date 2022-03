Spectacle “Que du bonheur” Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

Spectacle “Que du bonheur” Agon-Coutainville, 2 avril 2022, Agon-Coutainville. Spectacle “Que du bonheur” Espace Culturel Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville

2022-04-02 – 2022-04-02 Espace Culturel Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville Manche Agon-Coutainville “Que du bonheur”: seul en scène théâtral.

“Fred est amoureux !” Et cela bouscule tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur. “Que du bonheur”: seul en scène théâtral.

“Fred est amoureux !” Et cela bouscule tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son… +33 2 33 19 08 10 “Que du bonheur”: seul en scène théâtral.

“Fred est amoureux !” Et cela bouscule tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur. Espace Culturel Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu Agon-Coutainville Adresse Espace Culturel Avenue du Président Roosevelt Ville Agon-Coutainville lieuville Espace Culturel Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Departement Manche

Agon-Coutainville Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/

Spectacle “Que du bonheur” Agon-Coutainville 2022-04-02 was last modified: by Spectacle “Que du bonheur” Agon-Coutainville Agon-Coutainville 2 avril 2022 Agon-Coutainville manche

Agon-Coutainville Manche