Spectacle « Quatre fois rien » | Festival Ribambelle Théâtre du Champ Exquis Blainville-sur-Orne, vendredi 8 mars 2024.

Spectacle « Quatre fois rien » | Festival Ribambelle Théâtre du Champ Exquis Blainville-sur-Orne Calvados

Dans le cadre du Festival Ribambelle.

Quatre fois rien ce n’est pas grand-chose mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multipliée par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi ! Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien !

De l’humour, du burlesque, et beaucoup d’autodérision !

De et par Fabrice BISSON / Manu CONSTANT / Anne DUSSUTOUR / Philippe JOUAN / Régie Frank MATRULLO / Production Asso Du Goudron et des Plumes / Cie Joe Sature / Bande-son Fabrice BISSON / Costumes Anne DUSSUTOUR / Accessoires Pierre-André GOURSOULAS / Construction Christian MICHELLE / Intervention chorégraphique Marion MICHELLE

Dans le cadre du Festival Ribambelle.

Quatre fois rien ce n’est pas grand-chose mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multipliée par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi ? Des pitreries pardi ! Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien !

De l’humour, du burlesque, et beaucoup d’autodérision !

De et par Fabrice BISSON / Manu CONSTANT / Anne DUSSUTOUR / Philippe JOUAN / Régie Frank MATRULLO / Production Asso Du Goudron et des Plumes / Cie Joe Sature / Bande-son Fabrice BISSON / Costumes Anne DUSSUTOUR / Accessoires Pierre-André GOURSOULAS / Construction Christian MICHELLE / Intervention chorégraphique Marion MICHELLE .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08 23:00:00

Théâtre du Champ Exquis Rue du Stade

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie billetterie@champexquis.com

L’événement Spectacle « Quatre fois rien » | Festival Ribambelle Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2024-03-01 par Calvados Attractivité