Spectacle Quasar

Spectacle Quasar, 15 juillet 2022, . Spectacle Quasar

2022-07-15 20:00:00 – 2022-07-15 21:00:00 Spectacle « Quasar », présenté par la compagnie Systeme 47. Dans un univers hors du temps, deux personnages tentent de confronter leur réalité. A travers la manipulation d’objets, ils s’unissent pour construire la plus éphémère des structures. Un spectacle Onirique pour toute la famille.

Rendez-vous au stade sous le chapiteau. Spectacle tout public. Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival de cirque et musique de Caniac du Causse, organisé par l’Asso Chez Namphaise. Spectacle « Quasar », présenté par la compagnie Systeme 47. Dans un univers hors du temps, deux personnages tentent de confronter leur réalité. A travers la manipulation d’objets, ils s’unissent pour construire la plus éphémère des structures. Un spectacle Onirique pour toute la famille.

Rendez-vous au stade sous le chapiteau. Spectacle tout public. ©Systeme 47 dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville