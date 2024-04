Spectacle « Quand Rossini s’invite chez Emile Gaillard» Citéco – Cité de l’Économie Paris, samedi 18 mai 2024.

Spectacle « Quand Rossini s’invite chez Emile Gaillard» Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Citéco – Cité de l’Économie Entrée libre sur inscription.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Une journée d’exploration de l’histoire et du patrimoine du 17e arrondissement ! Commencez votre découverte par une conférence autour de l’histoire de la Plaine Monceau, zone agricole métamorphosée en un symbole de modernité urbaine sous l’impulsion de visionnaires tels que Napoléon III et le baron Haussmann.

Ensuite, en début d’après-midi, laissez-vous porter lors d’une balade qui révèlera les secrets et les anecdotes des banquiers et artistes qui ont marqué cet illustre quartier.

À la tombée de la nuit, rendez-vous à Citéco pour un spectacle musical à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Dans « Quand Rossini s’invite chez Emile Gaillard », quatre musiciens et un comédien revivent les œuvres pétillantes du jeune Rossini, dans l’esprit festif des salons de l’époque où l’on parlait tout autant de cuisine que de musique ! Plongez dans cette atmosphère vibrante, où la conversation animée autour de la gastronomie, de l’art et de l’argent était monnaie courante.

11h : Conférence « La Plaine Monceau : histoire et urbanisation », animée par Patrick Rollot. Auditorium. Durée : 1h30.

14h30 : Balade guidée « Les banquiers et artistes de la Plaine Monceau ». Point de départ : Entrée de Citéco. Durée 2h. En partenariat avec l’association Histoire & Patrimoine Paris 17ème.

19h : Spectacle « Quand Rossini s’invite chez Emile Gaillard». Hall Defrasse. Durée 1h05. Avec Pierre Adam, Valérie Bienvenu Ajay Ranganathan, Ravi Ranganathan et Laurence Valentino.

Citéco – Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 86 47 10 10 http://www.citeco.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.citeco.fr/fr-FR/accueil »}] Citéco est le nouveau lieu culturel et éducatif parisien et unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue.

Le musée s’est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. Métro (Ligne 1 et 2) Malesherbes Villiers Monceau. Bus n°20, 30, 31, 93

©Léopoldine Godon