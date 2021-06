SPECTACLE | QUAND LES MACHINES COGITENT Verdun, 19 juin 2021-19 juin 2021, Verdun.

SPECTACLE | QUAND LES MACHINES COGITENT 2021-06-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 17:00:00 Maison des associations 21 rue de la Danlie

Verdun Meuse

Le projet Escale en territoire* vous donne rendez-vous à Verdun samedi 19 juin pour une journée à destination du grand public, en particulier des plus jeunes.

11h | Spectacle : NAO À TABLE !

– 8-12 ans – Sur inscription

Une création de la Cie Les Brasseurs d’Idées avec Christian Goichon, Arnaud Revel et Nao

Paul est cantinier remplaçant dans les écoles. Il vient de recevoir, enfin, son robot de cuisine multifonctions. Il a hâte de le présenter aux enfants. Mais… ce n’est pas le robot qu’il attendait… A travers différents exemples, informations et mises en situation cocasses, on découvre la mission de celui qui se cache dans la boîte : trouver des solutions pour éviter le gaspillage alimentaire.

Spectacle co-écrit avec 2 classes de CM de St Hilaire La Palud (79) et Pierre de Coubertin Niort (79). Une création de la Cie Les Brasseurs d’Idées en étroite collaboration avec Arnaud Revel, chercheur en intelligence artificielle du laboratoire L3i de La Rochelle Université.

14h-17h | Ateliers Prog’ robots

– BEEBOT 3-6 ans – Jauge de 4 enfants Durée 30 min – Sur inscription

Atelier animé par la Médiathèque départementale de Meuse.

Bee-Bot, c’est un petit robot aux allures d’abeille. Spécialement conçu pour une utilisation dès la maternelle, il ne nécessite ni écran ni langage de programmation. Idéal pour des ateliers ludiques pour les plus jeunes.

Aucun ordinateur ni tablette ne sont requis, toutes les commandes sont présentes directement sur Bee-Bot grâce à des flèches directionnelles. Aller en avant ou en arrière, pivoter de 90°, faire une pause… L’enfant apprend à visualiser le parcours du robot sur un tapis divisé en cases puis à séquencer les actions pour le faire se déplacer.

14h-17h | Ateliers Prog’ robots

– DASH 7-11 ANS – Jauge de 4 enfants Durée 30 min – Sur inscription

Atelier animé par la Médiathèque départementale de Meuse.

Dash est un petit robot programmable aux faux airs de jouet pour enfant. Il est mobile grâce à ses trois roues, bouge la tête, parle, chante et fait des jeux de lumières. Comme tous les robots, il fait ce qu’on lui ordonne.

Grâce à une application sur iPad, les participants assemblent une liste de commandes et l’envoient au robot. Dash donne alors vie à nos instructions ! Pour pouvoir utiliser au mieux le robot et ses infimes possibilités, il est donc fortement recommandé que l’enfant sache lire.

10h-17h | Ateliers Prog’du futur

Atelier « Coder avec Minecraft » – En libre accès (selon places disponibles).

Durée 15 minutes

Atelier animé par L’Æncre, la Médiathèque du Grand Verdun.

Apprenez à automatiser vos constructions sur le jeu Minecraft et venez apporter votre pierre à la ville idéale que nous allons co-construire ensemble sur Minetest.

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison des associations, 21 rue de la Danlie à Verdun

Sur réservations pour « Nao à Table ! » et « Prog’Robots »

Tél.03.29.83.44.19

E-mail : mediatheque@grandverdun.fr

* Cette journée se déroule dans le cadre du projet Escale en territoire* : « Quand les machines cogitent », porté par l’Université de Lorraine et bénéficiant du soutien financier de la région Grand Est. *Ce projet vise à disséminer les cultures scientifique, technique et industrielle en territoire et cette année c’est le département de la Meuse qui accueillera une série d’événements ayant pour thème l’Intelligence Artificielle.

+33 3 29 83 44 19 https://www.verdun.fr/mediatheque-grand-verdun/

© Cie les Brasseurs d’idées