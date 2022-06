Spectacle Pyrotechnique – Fête Nationale Château de La Fleuriaye, 13 juillet 2022, Carquefou.

2022-07-13

Horaire : 19:00 01:00

Gratuit : oui Ouvert à tous

Venez profiter du spectacle pyrotechnique et des animations organisées pour la Fête Nationale. FÊTE NATIONALE // 19h-1h Chaque année, la ville de Carquefou organise un événement haut en couleurs pour célébrer la Fête Nationale française. Au programme, maquillage, structure gonflable et musique en déambulation de 19h à 21h. Dès 21h et jusqu’à 1h du matin, rendez-vous sur la piste de danse avec un orchestre composé d’une équipe de professionnels talentueux qui saura vous transporter grâce à son énergie communicative. SPECTACLE PYROTECHNIQUE // 23h-23h30À 23h, un grand spectacle pyrotechnique illuminera le Château de la Fleuriaye !Chaque année, une société spécialisée est choisie pour sa qualité de création, d’originalité, avec des produits toujours plus innovants, fiables, et respectueux de l’environnement.Le spectacle qui vous est proposé est toujours unique en son genre et sera vous émerveiller !

Château de La Fleuriaye Carquefou 44470

02 40 68 49 49 02 28 22 24 45 https://www.carquefou.fr/spectacle-pyrotechnique-fete-nationale/