Spectacle pyrotechnique et chants de Noël Auriol Auriol Catégories d’évènement: Auriol

Bouches-du-Rhône

Spectacle pyrotechnique et chants de Noël Auriol, 17 décembre 2022, Auriol. Spectacle pyrotechnique et chants de Noël

Parvis de la Mairie et cours Auriol Bouches-du-Rhône

2022-12-17 19:00:00 – 2022-12-17 Auriol

Bouches-du-Rhône A cette occasion, nocturne sur la patinoire jusqu’à 22h. Spectacle pyrotechnique sur le parvis de la Mairie suivi d’un concert de chants de Noël sur le cours. Auriol

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Auriol, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Auriol Adresse Parvis de la Mairie et cours Auriol Bouches-du-Rhône Ville Auriol lieuville Auriol Departement Bouches-du-Rhône

Auriol Auriol Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auriol/

Spectacle pyrotechnique et chants de Noël Auriol 2022-12-17 was last modified: by Spectacle pyrotechnique et chants de Noël Auriol Auriol 17 décembre 2022 Auriol Bouches-du-Rhône Parvis de la Mairie et cours Auriol Bouches-du-Rhône

Auriol Bouches-du-Rhône