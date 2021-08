Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier, Châtel-Montagne Spectacle pyrotechnique ” Aliénor” Châtel-Montagne Châtel-Montagne Catégories d’évènement: Allier

Châtel-Montagne

Spectacle pyrotechnique ” Aliénor” Châtel-Montagne, 13 août 2021, Châtel-Montagne. Spectacle pyrotechnique ” Aliénor” 2021-08-13 22:00:00 22:00:00 – 2021-08-13

Châtel-Montagne Allier EUR Cette création de la compagnie Belizama vous amène tout droit dans un univers médiéval ou musiques et costumes vous feront voyager dans un autre temps. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Châtel-Montagne Autres Lieu Châtel-Montagne Adresse Ville Châtel-Montagne lieuville 46.11459#3.68274