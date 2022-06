Spectacle Pyromélodique Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Spectacle Pyromélodique Dole, 9 juillet 2022, Dole.

Avenue de Lahr Dole Jura

2022-07-09 22:45:00

Feux d'artifices. Un grand spectacle pyrotechnique sonorisé, racontera la vie de Louis Pasteur. Vous pourrez l'admirer depuis l'avenue de Lahr.

