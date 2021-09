Spectacle PUZZLING, Les Illusionnistes Ussel, 23 septembre 2021, Ussel.

Spectacle PUZZLING, Les Illusionnistes 2021-09-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-23 22:00:00 22:00:00 Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot

Ussel Corrèze

A 20h30 au Cinéma Le Carnot

Billetterie : mardi 14 et jeudi 16 septembre

Tarifs : Normal : 15 € / Réduit : 11 € / Scolaire : 5 €. Dès 8 ans

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme, ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. Avec leur spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question notre vision du réel, et pour cela, ils n’hésitent pas à prendre des risques.

Qui se sentira de défier les lois du hasard ? Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?

service.culture@ussel19.fr +33 5 55 96 28 78 http://www.ussel19.fr/

