Vosges La Compagnie des Joli(e)s Mômes vous présente son week-end spectacle spinalien ! Après « Boustifaille » retrouvez le spectacle de théâtre et marionnettes « P’tit loup » a partir de 3 ans contenant trois histoires pour petites oreilles, où l’on croise des loups et des doudous, des mamans irresponsables et des monstres endormis, un spectacle à vivre en famille. Pour réserver scannez les QR code du visuel ou cliquez sur ce lien !

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-des-joli-e-s-momes/evenements/billeterie-week-end-11-et-12-mars2023

