Spectacle « P'tit bonhomme de chemin » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 29 mai 2021

de 15h à 16h

gratuit

Un voyage initiatique dans l’imaginaire empruntant le chemin sur lequel l’enfant fera des expériences, des choix, des découvertes et de belles rencontres… Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle Grenier interprète des chansons accompagnées par divers instruments : ukulélé, ocarina basse, sansula, kalmimba basse, cloches, balafon suspendu. Une balade musicale et poétique pour le très jeune public. Un « concert-spectacle » sur réservation à partir de 1 an. Ouverture des inscriptions le 15 avril.

Contact :médiathèque Jean-Pierre Melville 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

