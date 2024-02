Spectacle provisoirement sans titre Collectif Agonie du Palmier Théâtre Strapontin Marseille 5e Arrondissement, vendredi 23 février 2024.

Le Collectif Agonie du Palmier vous donne rendez-vous au Théâtre Strapontin.

Je suis Coline Trouvé, autrice de ce prochain spectacle dans lequel je veux vous parler de mon rapport au genre. Le genre est à la fois un concept complexe mais aussi un outil qui me sert à penser le monde et qui a le don de m’obséder. Mais plus je cherche à cerner le genre et moins j’arrive à le définir vraiment. Il n’y a pas 2 personnes sur terre pour entendre ce mot de la même façon…



Je commence à écrire un conte métaphorique et fantastique pour décrire ma perception du genre et tout le mystère qu’il contient pour moi. Le genre serait une Maison dans laquelle habitent deux personnages « L » et « C », inspirés de nous Louise et Coline, comédiennes de ce spectacle. L’histoire raconte comment nos personnages se débrouillent avec la maison et dans l’intimité de leurs Chambres. Leur maison est fabriquée sur le modèle d’une Maison Témoin qui symbolise les normes de genre. Il y a un Bulldozer qui passe devant leur maison régulièrement et qui représente tout ce qui peut faire exploser le normatif, Etc.



Avec ce spectacle, j’aimerai couper, un temps, nos autoroutes de pensées sur le genre, et observer, sans jugement, la vision qu’il nous donne du monde. Il s’agit d’amener le public à être peut être plus curieux de lui-même et des autres, de calmer les à priori sur les façades et les intérieurs de chacun∙e, de tendre l’oreille à nos mystères au-delà de nos apparences.



Pour ce faire je choisis les armes de la dérision, de la naïveté et de la tendresse !



