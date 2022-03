Spectacle Prose(s), par la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul. Archéa,archéologie en pays de France Louvres Catégories d’évènement: Louvres

le samedi 14 mai à Archéa, archéologie en pays de France

Au coeur de l’exposition permanente, les comédiens de la [Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul](https://ligueimpromarcq.com/) réaliseront une **visite guidée imaginaire et improvisée**, autour d’objets archéologiques désignés par le public. Un spectacle pour découvrir le musée et l’archéologie sous un nouvel angle, fictif et romancé. Deux représentations au cours de la soirée, à 19h30 et 21h30. Accessible au jeune public, dès 6 ans. Gratuit. Nombre de places limité, inscription sur place le jour-même.

Gratuit.

Deux comédiens proposeront un spectacle d'improvisation autour d'objets archéologiques présents dans les vitrines. Archéa,archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

