Spectacle « Propaganda, fantaisie soviétique », 15 novembre 2022, . Spectacle « Propaganda, fantaisie soviétique »



2022-11-15 – 2022-11-16 Spectacle proposé par Le Théâtre de l’Or Bleu

Présenté par la Cie Jean-Pierre Cacérès

De et avec Jean-Pierre Cacérès

Tout public, à partir de 12 ans

Durée : 60 minutes REPRÉSENTATIONS

– Mardi 15 novembre à 15h

– Mercredi 16 novembre à 19h30 Résumé

Quoi de plus salutaire et presque révolutionnaire que de réinterpréter les outils de propagande en utilisant le mime, la caricature et les codes du cinéma muet né avec le XXe siècle.

Depuis Chaplin et Le Dictateur, le burlesque est entré en politique, le slapstick soviétique aussi !

Propaganda est un spectacle dans lequel l’acteur, seul en scène, convoque figures historiques et populaires.

Retrouvons cette fois-ci pour en rire, les grandes figures de nos héros d’hier : les babouchkas, les sportifs, le cosmonaute, le planton du grand Mausolée, le Choeur de l’Armée… A NOTER : Un 2ème spectacle, proposé par le Théâtre de l’Or Bleu, autour des thèmes Propagande & Résistance aura lieu mardi 22 novembre à 14h30 et 20h30 au Pari. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

