Spectacle Pronomades : VRAI Sacékripa Salle des fêtes, 28 septembre 2021, Boussens.

Spectacle Pronomades : VRAI Sacékripa

du mardi 28 septembre au mercredi 29 septembre à Salle des fêtes

À Boussens, prenez place tout autour d’une sorte de grande boîte… À l’intérieur, deux protagonistes, Etienne Manceau et un invité. VRAI, c’est l’histoire vraie (!) de leur rencontre. Pour le spectacle, l’équipe de Sacékripa a conçu un dispositif scénique bien particulier : les yeux à hauteur de ce plateau octogonal, dans un espace nu, vous serez les observateurs privilégiés de la relation à la fois simple et complexe, entre ces deux individus, si familiers et tellement différents. Ces deux-là s’observent, se lorgnent, se cherchent, s’ignorent, en interactions à géométrie variable laissant beaucoup de place à l’improvisation, à l’instinct, à l’instant… VRAI cultive le goût de l’aléatoire et de l’imprévu. Nous ne pouvons vous en dire plus mais vous l’aurez compris, la surprise est à l’intérieur de la boîte !

entrée 12€ et 5 €, tous publics à partir de 8 ans / durée : 40 min

théâtre, cirque

Salle des fêtes Boussens Boussens Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T18:40:00;2021-09-28T21:00:00 2021-09-28T21:40:00;2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T18:40:00;2021-09-29T21:00:00 2021-09-29T21:40:00