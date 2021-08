Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne, Martres-Tolosane Spectacle Pronomades : Une Pelle Olivier Debelhoir Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 23 septembre au vendredi 24 septembre

Ils ont décidé de venir faire du camping à Martres Tolosane. Prenez place autour du feu… apparemment une drôle d’expédition se profile à l’horizon ! Tandis que certains resteront au camp de base pour s’occuper du feu, du maïs qui fait pop et de vous… deux autres s’élanceront à l’assaut d’un sommet, une unique ascension à deux sur un câble à dix mètres du sol. Si l’un a l’air plutôt confiant, l’autre vit sa première expérience et n’en mène pas large, se cramponnant alors solidement au premier. Pas à pas, tout doucement, les deux amis s’encouragent, se parlent et avancent dans cette entreprise commune et complètement absurde. Dans cette Pelle, il y a un peu de ces histoires que l’on écoute l’été autour du feu en chantonnant des airs démodés, mais de celle-ci vous deviendrez rapidement les complices. Ça vous tente ?

gratuit / tous publics à partir de 8 ans / durée : 1h15

2021-09-23T18:30:00 2021-09-23T19:45:00;2021-09-24T18:30:00 2021-09-24T19:45:00

