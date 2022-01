Spectacle : Promenons-nous dans les boîtes Sarpourenx Sarpourenx Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Promenons-nous dans les boîtes Sarpourenx, 10 mars 2022, Sarpourenx. Spectacle : Promenons-nous dans les boîtes Salle multi-activités 2 place des Platanes Sarpourenx

2022-03-10 18:00:00 – 2022-03-10 Salle multi-activités 2 place des Platanes

Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques Sarpourenx Par Nanoua

En compagnie d’une ribambelle d’objets extraordinaires, une joueuse enjouée nous emmène en

promenade dans la forêt de nos imaginaires. Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs de la frousse. Une aventure poétique qui nous invite à un regard sans frontières sur nos Natures singulières… Par Nanoua

Par Nanoua

En compagnie d'une ribambelle d'objets extraordinaires, une joueuse enjouée nous emmène en

promenade dans la forêt de nos imaginaires. Librement inspirée d'albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs de la frousse. Une aventure poétique qui nous invite à un regard sans frontières sur nos Natures singulières…

Salle multi-activités 2 place des Platanes Sarpourenx

