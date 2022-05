Spectacle-promenade : L’Affaire du Trésor de Sens

2022-07-23 – 2022-07-05 EUR Il y a 855 années en arrière, le fameux évêque Thomas Becket se réfugie dans la bonne ville de Sens pour échapper à la furie d'Henri II, Roi d'Angleterre. Certains disent qu'il aurait amené avec lui une mystérieuse lettre…qui fera trembler le royaume. Même Scotland Yard a envoyé dans les ruelles de la ville un détective haut en couleurs. Chaussez vos meilleurs yeux, écouter aux coins des rues et entrez dans une visite-spectacle de Sens inédite. Mise en vie : Thomas VOLATIER.

