Spectacle – projection en 4D sons et lumières sur le Château de Duras, 3 juillet 2022, .

Spectacle – projection en 4D sons et lumières sur le Château de Duras

2022-07-03 22:30:00 – 2022-08-30

8 8 EUR Les mardis, jeudis et dimanches du 3 juillet (excepté le dimanche 17 juillet) au 30 août à 22h30.

Admirez les fresques lumineuses et grandioses en 4D au Château de Duras ! Ce spectacle son et lumières monumental de 40 minutes unique en Nouvelle-Aquitaine, revient en 2022 !

Oserez-vous pénétrer dans la grande cour d’honneur, vous plonger dans l’histoire du château ? Il vous faudra ensuite rassembler votre courage, traverser les entrailles du château et atteindre le jardin de la fée, afin de vous laisser emporter dans l’univers légendaire et fantastique de ce lieu.

En attendant cet événement inoubliable, profitez de votre venue à Duras pour visiter le Château. Les soirs de spectacles, le Château sera exceptionnellement ouvert à la visite jusqu’à 21h30 (tarif habituel, dernière entrée à 20h30).

+33 5 33 14 00 38

dernière mise à jour : 2022-03-11 par