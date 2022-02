Spectacle «Premières neiges» Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Spectacle «Premières neiges» Le Tréport, 5 février 2022, Le Tréport. Spectacle «Premières neiges» Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport

2022-02-05 11:00:00 – 2022-02-05 Médiathèque 18 Place de l’Église

Le Tréport Seine-Maritime « Premières neiges » s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électroacoustique, où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques.

Les chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige…

A partir de 3 ans. Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Les mesures sanitaires : Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

mediatheque@villes-le-treport.fr +33 2 35 86 84 88

Médiathèque 18 Place de l'Église Le Tréport

