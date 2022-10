Spectacle – Premier cri

2022-11-17 – 2022-11-17 5 5 EUR Proposé par Théâtr’Ouvert.

Par la Compagnie Prune, prise de parole artistique à propos de l’accouchement, durée 1h.

Premier cri est une polyphonie qui nous parle de transmission, de puissance au féminin et de la place du père à trouver. Entre incarnation et récit, un spectacle intense et bouleversant.

Réservation par mail.

À partir de 16 ans.

