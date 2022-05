SPECTACLE : “PRÉHISTOIRE”

2022-07-22 22:00:00 – 2022-07-22 23:00:00 Un scientifique dans son laboratoire fait des recherches sur les origines de l'homme. Sans prononcer le moindre mot, il raconte par les actions, les images et la musique, les premiers jeux de l'humanité : laisser son empreinte, dessiner un animal, frapper un rythme, faire résonner l'écho, jouer avec son ombre… Cie Scolopendre. 22h – Gratuit. Astuce : munissez vous d'un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Entre Art et Feu, entre chimères et images fantasmagoriques… Embarquez pour un voyage enchanté en pleine Préhistoire

