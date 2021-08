Spectacle Pousse Pousse à la Maison Garonne Maison Garonne, 24 août 2021, Cazères.

Spectacle Pousse Pousse à la Maison Garonne

Maison Garonne, le mardi 24 août à 14:00

De 14h à 15h30 : venez découvrir deux ateliers ! – Atelier têtes à couper : un atelier bricolage pour prendre le temps, récolter en récup’, fabriquer, puis regarder la nature pousser ! – Les bombes à graines : un atelier bricolage pour discuter graines et saisons, mettre les mains dans la boue, et bombarder les parterres ! 16h00 : spectacle Pousse Pousse Myoca, comme les autres membres de son espèce les Rong’tout, ne fait pas très attention à ce qui existe autour de lui. Il cueille les fleurs parce que ça sent bon, marche sur les petites bêtes parce que c’est rigolo et mange tout ce qu’il peut trouver sur son passage parce qu’il est gourmand. Mais la nature fatigue, les fleurs fanent, les animaux fuient et la terre se dessèche… Myoca prend alors conscience de la fragilité de ce qui l’entoure et va, avec beaucoup d’attention, apprendre à protéger une petite pousse…

3€ / personne

ateliers et spectacle

Maison Garonne cazeres Cazères Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T17:00:00