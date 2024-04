Spectacle : pousse, petite pousse Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Évreux, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle : pousse, petite pousse Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 11h00 Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Gratuit – Sur inscription

En duo, une comédienne et une musicienne jouent dans un jardin en tenant compte de l’environnement : observer, sentir, toucher, écouter et vivre ce qui est présent, dans l’instant pour jouer, construire, rire, chanter, peindre, faire de la musique et danser ! A partir de 6 mois

Ce spectacle est suivi d’un atelier au choix, d’un pique-nique sorti du sac puis d’une sieste musicale et contée.

Musée d'art, d'histoire et d'archéologie Esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie https://www.evreuxportesdenormandie.fr/470-musee-d-art-histoire-et-archeologie-d-evreux.htm

©Simon Bouttard