Spectacle « Pousse petite pousse » Colombelles, 30 juin 2021-30 juin 2021, Colombelles.

Spectacle « Pousse petite pousse » 2021-06-30 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-30 11:00:00 11:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados Colombelles

Venez découvrir le nouveau spectacle de la Compagnie Les Radicelles Infimes « Pousse Petite Pousse ».

En duo, une comédienne et une musicienne jouent dans un jardin en tenant compte de l’environnement : observer, sentir, toucher, écouter et vivre ce qui est présent dans l’instant pour jouer, construire, rire, chanter, peindre, faire de la musique et danser!

Informations pratiques : À partir de 6moisDurée : 30minGratuitSur réservation

Source : Ville de Colombelles

Venez découvrir le nouveau spectacle de la Compagnie Les Radicelles Infimes « Pousse Petite Pousse ».

En duo, une comédienne et une musicienne jouent dans un jardin en tenant compte de l’environnement : observer, sentir,…

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

Venez découvrir le nouveau spectacle de la Compagnie Les Radicelles Infimes « Pousse Petite Pousse ».

En duo, une comédienne et une musicienne jouent dans un jardin en tenant compte de l’environnement : observer, sentir, toucher, écouter et vivre ce qui est présent dans l’instant pour jouer, construire, rire, chanter, peindre, faire de la musique et danser!

Informations pratiques : À partir de 6moisDurée : 30minGratuitSur réservation

Source : Ville de Colombelles

dernière mise à jour : 2021-06-24 par