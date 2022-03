Spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » de Jérôme Rouger Saint-Jean-de-Luz, 18 mars 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » de Jérôme Rouger Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

2022-03-18 – 2022-03-18 Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Rencontrez le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante ! Venu vous parler de l’élevage des poules dans des conditions apparemment contraires à leur bien-être, cet homme en blouse blanche a bien des choses à vous dire. Droits de la poule et conditions de vie de l’œuf

sont ici abordés frontalement, parfois de biais. Entouré, espérons-le, à nouveau de ses plantes vertes qui assurent une scénographie idéale à ses conférences, le professeur Rouger vous propose de manière instructive et plutôt obtuse de mieux comprendre le consentement de la poule à ses conditions d’accueil et de production en batterie, sur un espace pas plus grand pour chaque spécimen qu’une feuille A4. Si certaines dérives ou absurdités devaient apparaître dans cette intervention, ne vous inquiétez pas : elles nourrissent une réflexion précise, diverse et singulière, pour le citoyen d’aujourd’hui

+33 5 59 59 07 27

Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

