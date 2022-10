Spectacle pour tout-petits – Giboulées par la Cie Oz La Muse Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Spectacle pour tout-petits – Giboulées par la Cie Oz La Muse Obernai, 15 novembre 2022, Obernai. Spectacle pour tout-petits – Giboulées par la Cie Oz La Muse

rue Athic Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d’Obernai

2022-11-15 10:00:00 – 2022-11-15 10:30:00 Obernai

Bas-Rhin Obernai EUR Spectacle poétique et musical sur le thème de l’hiver, accessible aux tout-petits pour éveiller les sens et l’imaginaire. Narration douce portée par les personnages et décors en laine feutrée. Version bilingue français/alsacien accessible à tous. Spectacle poétique et musical sur le thème de l’hiver, pour tout-petits. Version bilingue français/alsacien accessible à tous. +33 3 88 95 18 20 Obernai

dernière mise à jour : 2022-10-20 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse rue Athic Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Spectacle pour tout-petits – Giboulées par la Cie Oz La Muse Obernai 2022-11-15 was last modified: by Spectacle pour tout-petits – Giboulées par la Cie Oz La Muse Obernai Obernai 15 novembre 2022 Bas-Rhin Obernai rue Athic Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai

Obernai Bas-Rhin