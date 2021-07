Issy-les-Moulineaux École des Ajoncs Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle pour tout-petits : Embrouillamini chez Papi Rémi École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

École des Ajoncs, le samedi 13 novembre à 11:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison de la Ferme vous accueille pour le spectacle : Embrouillamini chez Papi Rémi par la compagnie Ni poil ni plume ————————————————————— ### samedi 13 novembre 2021 à 11h à l’école des Ajoncs, durée 50 minutes [https://vimeo.com/578532137](https://vimeo.com/578532137) Papy Rémi boit tranquillement son thé dans son canapé en regardant ses photos de famille préférées. Quand tout à coup quelqu’un sort de sa cheminée… Un œil globuleux, trois bras craspouilleux, un nez tout poilu, des orteils crochus… Une attaque de MOOOONNNNNSTRES !!!! Branle-bas de combat chez le pépé, la soirée s’annonce mouvementée. Qui sont ces trois monstres déchaînés et que sont-ils venus chercher ? Savent-ils que Papi Rémi est en réalité… Super Papi, le Papi le plus rusé de la Galaxie ?

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille dès 5 ans sur réservation École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

