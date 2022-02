Spectacle Pour toi Aznavour Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Spectacle Pour toi Aznavour Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

2022-04-29 20:30:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR La Compagnie Yeraz présente son nouveau spectacle « Pour toi Aznavour » Nos printemps danseront encore…

Un univers poétique bercé par des chansons inoubliables, la magie des mots et de la musique, enlacées par des chorégraphies hautes en couleurs. +33 7 83 26 32 48 Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

