Spectacle pour nos ainésLe CCAS de la Ville d’Albi propose un instant féérique, avec la «Revue autour du monde». Sur la scène du Théâtre des Lices, huit artistes embarqueront le public pour un voyage où se mêlent les plus belles danses du monde dans un univers plein de charme, de sensualité de plumes et de parures scintillantes. Ce spectacle s’adresse à tous les aînés albigeois ainsi qu’aux adhérents de l’ensemble des clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite d’Albi et aux adhérents des centres sociaux. ### **Mardi 7 décembre à 14h30 au Théâtre des Lices.** **_Retrait des places conseillé, du 22 novembre au 3 décembre, au CCAS de la ville d’Albi, 2 avenue du Colonel Teyssier. Vente sur place à partir de 13h30 le jour du spectacle._** _Port du masque et passe sanitaire obligatoire. Nombre de places limité._

Participation : 5€

