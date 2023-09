Spectacle pour les tout-petits Titi le ouistiti Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle pour les tout-petits Titi le ouistiti Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Public enfants. Jusqu’à 4 ans. gratuit sur place, par téléphone et en ligne Un conte accompagné de comptines signées, d’histoires à doigts, d’instruments étonnants… tout en douceur pour les petites oreilles ! C’est décidé, Titi le Ouistiti traverse l’océan avec sa pirogue.

Il pagaie, pagaie, pagaie… Terre en vue ! En avant, Titi ! L’aventure

commence. La famille éléphant est la première à guider Titi à travers la savane

sèche et dorée d’Afrique. Titi n’est pas au bout de ses surprises. Attention à

l’alligator, Titi ! Spectacle intégrant la Langue des

signes. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/titi-le-ouistiti

Détails

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/