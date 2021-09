Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Spectacle pour les séniors d’Olivet L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Spectacle pour les séniors d’Olivet L’Alliage, 5 novembre 2021, Olivet. Spectacle pour les séniors d’Olivet

du vendredi 5 novembre au samedi 6 novembre à L’Alliage

Deux séances en après-midi seront proposées les 5 et 6 novembre à L’Alliage. Gratuit, le spectacle “Odyssée” présenté par la compagnie Etinc’elles s’adresse aux Olivetains de plus de 70 ans. Le transport est possible sous conditions. Inscriptions avant le 22 octobre. Places limitées.

Sur inscription, par téléphone

Deux séances en après-midi proposées pour les + de 70ans L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet