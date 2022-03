Spectacle pour les petits « La petite sorcière » au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Forum des Sciences, le dimanche 27 mars à 15:00

Venez rencontrer la petite sorcière phénomène prénommée Philomène au Forum départemental des Sciences dimanche 27 mars à 15h et vivre un moment magique grâce à ses potions qu’elle fabrique pour apaiser les grandes émotions et affronter les peurs, tout en riant et en chantant. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. **Infos pratiques :** * Dimanche 27 mars à 15h * Pour les 1/7 ans accompagnés * Réservation en ligne gratuite conseillée : [[https://bit.ly/3CS941Q](https://bit.ly/3CS941Q)](https://bit.ly/3CS941Q) * Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq

Entrée gratuite, réservation conseillée

Est-ce que vous avez peur du noir ou des peurs toutes bizarres ? Nous, plus du tout ! Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T15:50:00

