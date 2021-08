Spectacle pour les petites oreilles : « Bien sûr » de Coline Morel Médiathèque d’Amilly, 2 octobre 2021, Amilly.

Spectacle pour les petites oreilles : « Bien sûr » de Coline Morel

Médiathèque d’Amilly, le samedi 2 octobre à 10:30

Dans ce spectacle dédié aux petites oreilles, Coline s’est délectée à jouer avec le son des mots, le rythme de la parole et les intonations. « Bien sûr » est un spectacle de conte qui s’écoute avec les yeux mais pas que… À l’intérieur, on y trouve une vieille femme, des petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête. Il y a aussi des chansonnettes, des mimiques et même une mouche qui vole. Ah bon, et ça se peut ? oui, Bien sûr ! Durée : 35 minutes. Public familial à partir de 3 ans. Gratuit. SUR RESERVATION EXCLUSIVEMENT dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Samedi 2 octobre à 10h30 Auditorium de la médiathèque – 56, rue des Droits-de-l’Homme Renseignements : 02 38 90 09 55 ou [mediatheque.amilly@agorame.fr](mailto:mediatheque.amilly@agorame.fr)

Médiathèque d'Amilly 45200 amilly



