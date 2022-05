Spectacle pour les familles de l’accueil de loisirs Champdeniers, 29 juillet 2022, Champdeniers.

Spectacle pour les familles de l’accueil de loisirs Champdeniers

2022-07-29 – 2022-07-29

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers

On fêtera les 20 ans du CSC et donc 20 ans d’accueil de loisirs…..

Des centaines d’enfants sont passés par cet accueil de loisirs et plus de 150 animateurs ont partagés leur quotidien pendant leur vacances………….L’occasion de réunir les parents, enfants et tous les anciens animateurs pour souffler la bougie des 20 ans autour d’un spectacle.

+33 5 49 25 62 27

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-03-24 par CC Val de Gâtine