Spectacle pour les enfants Toi, moi… Sacrée journée Rodez, dimanche 11 février 2024.

Spectacle pour les enfants Dimanche 11 février à 9h30, 11h et à 17h30 Le Club Rodez

TOI, MOI… SACRÉE JOURNÉE

Par la compagnie Cleminas

Spectacle en musique pour les tout petits

DE 6 MOIS À 5 ANS

Romina (guitare et chant) et Clémence (harpe et chant) se basent sur des livres jeunesse pour créer des chansons et un univers propice à la découverte sonore et visuelle des tou-petits. « Toi, moi… Sacrée journée ! » parle des émotions qu’un enfant peut ressentir sur une journée, du lever au coucher. Cela s’adresse aussi aux parents et aux professionnels de la petite enfance et à leurs propres émotions, le tout avec humour.

BILLETTERIE

Juste prix 8 €

Coup d’pouce 12 €

Préventes vivement conseillées !

Billetterie en ligne sur https://leclubrodez.com/

à La Maison du Livre de Rodez

à la MJC de Luc-la-Primaube

ou sur pass culture EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

