Spectacle pour les enfants Mon côté m(i)oche Rodez, dimanche 11 février 2024.

Ce spectacle est proposé par les classes de CM1 et CM2 de l’école Paul Ramadier de Rodez, dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle intitulé « Un concert de A à Z ». Les enfants ont ainsi fait le choix du spectacle et assuré toute l’organisation de la relation avec les artistes jusqu’à l’accueil du public le jour J. Venez découvrir ce qu’ils ont choisi pour vous !

MON CÔTÉ M(I)OCHE

Par la compagnie Les Oreilles Rouges

SPECTACLE MUSICAL

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Dans leur laboratoire super secret, deux savants fous ont décidé de créer l’ultime machine leur permettant de redevenir des enfants… Qui ne rêve pas de retrouver l’insouciance, la fougue et la bêtise de la jeunesse ? N’ayant pas de cobayes volontaires sous la main, c’est sur eux-mêmes qu’ils vont tenter cette transformation après avoir synthétisé les fameuses « molécules enfantines » nécessaires au bon fonctionnement de la machine… Rien de bien compliqué une goutte de jus d’enfant joyeux, de l’essence de mioche effrayé, et surement quelques crottes de nez… Mais que va-t-il se passer lors de cette première et délicate expérience scientifique et musicale ? Surprise ! Chansons rock à la voix rauque, personnages hauts en couleur, cette nouvelle création des OREILLES ROUGES ne vous laissera pas de marbre !!

BILLETTERIE

Juste prix 8 €

Coup d’pouce 12 €

Préventes vivement conseillées !

Billetterie en ligne sur https://leclubrodez.com/

à La Maison du Livre de Rodez

à la MJC de Luc-la-Primaube

ou sur pass culture EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

