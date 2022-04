Spectacle pour les enfants “Les Bulleuses” Ploumoguer, 29 avril 2022, Ploumoguer.

Spectacle pour les enfants “Les Bulleuses” Route de Messouflin Ferme de Messouflin Ploumoguer

2022-04-29 – 2022-04-29 Route de Messouflin Ferme de Messouflin

Ploumoguer Finistère Ploumoguer

Spectacle “Les Bulleuses” par la compagnie Anime Tes Rêves. Buller c’est tout un art : ça demande de l’entraînement, du savoir-faire et du savoir-être.

Bonne nouvelle: tout le monde peut y arriver !

Les Bulleuses ont à cœur de vous faire découvrir, alternant théories et pratiques, leurs astuces

qui vous emmèneront sur le chemin de la détente.

Un spectacle où, vous, assoiffés de bien-être, serez abreuvés des conseils éclairés de Leila, Lila et Lalita,

nos spécialistes aux caractères bien trempés, qui vous transportent dans l’univers du moment présent.

vielocale@ploumoguer.bzh +33 2 98 89 83 89

Spectacle “Les Bulleuses” par la compagnie Anime Tes Rêves. Buller c’est tout un art : ça demande de l’entraînement, du savoir-faire et du savoir-être.

Bonne nouvelle: tout le monde peut y arriver !

Les Bulleuses ont à cœur de vous faire découvrir, alternant théories et pratiques, leurs astuces

qui vous emmèneront sur le chemin de la détente.

Un spectacle où, vous, assoiffés de bien-être, serez abreuvés des conseils éclairés de Leila, Lila et Lalita,

nos spécialistes aux caractères bien trempés, qui vous transportent dans l’univers du moment présent.

Route de Messouflin Ferme de Messouflin Ploumoguer

dernière mise à jour : 2022-03-22 par