Cie Hors-Logerie

Concert-ine en couleur 3 SÉANCES :

9h30 : pour les 0-5 ans (30 min)

11h : à partir de 6 ans (45 min)

17h : à partir de 6 ans (45 min) La musique rejoint l’illustration pour une invitation au voyage, à la découverte de l’autre, de la différence.

Au travers de projections; trompe-oreilles ou virelangues font leur spectacle note après note! Un petit bal viendra clôturer ce voyage poétique.

Des instruments qui se découvrent au détour d’images lumineuses et colorées. Tour à tour le public est invité à ouvrir et cligner des yeux, tendre l’oreille, froncer les sourcils, rire, découvrir en nous suivant dans un imaginaire qui se tisse devant eux. TARIFS :

Prévente : 7 €

Sur place : 9 € BILLETTERIE SUR leclubrodez.com OU A LA MAISON DU LIVRE DE RODEZ Spectacle pour les enfants : A petits pas – Dimanche 14 mai 9h30, 11h, 17h – Le Club Rodez contact@oc-live.fr +33 5 65 42 88 68 https://leclubrodez.com/ Le Club Rodez

37 avenue Tarayre Rodez Rodez

