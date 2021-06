Spectacle – Pour la mare – Compagnie Waaldé Grenoble, 19 juin 2021-19 juin 2021, Grenoble.

Spectacle – Pour la mare – Compagnie Waaldé 2021-06-19 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-19 Villeneuve Parc Jean Verlhac

Grenoble Isère

L’Espace 600 invite, avec Livres et jeux au bord du lac, la compagnie Waaldé. Pour la mare est un conte écologique et féérique raconté par Pierre et Nina, deux enfants qui nous plongent dans une aventure extraordinaire pour sauver la mare.

contact@espace600.fr +33 4 76 29 42 82 https://www.espace600.fr/

L’Espace 600 invite, avec Livres et jeux au bord du lac, la compagnie Waaldé. Pour la mare est un conte écologique et féérique raconté par Pierre et Nina, deux enfants qui nous plongent dans une aventure extraordinaire pour sauver la mare.