Spectacle pour Jojo : Les 4 saisons Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Spectacle pour Jojo : Les 4 saisons Albertville, 12 février 2022, Albertville. Spectacle pour Jojo : Les 4 saisons BP 181 135 place de l’Europe Albertville

2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-12 BP 181 135 place de l’Europe

Albertville Savoie Albertville EUR 15 15 C’est reparti pour les Jojos 2022 avec leur nouveau spectacle ! Danseurs, chanteurs, artistes…tous seront sur la scène du Dôme théâtre, nous vous attendons nombreux ! jackieroux.dl@orange.fr +33 6 75 12 36 64 BP 181 135 place de l’Europe Albertville

dernière mise à jour : 2022-01-13 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Albertville Adresse BP 181 135 place de l'Europe Ville Albertville lieuville BP 181 135 place de l'Europe Albertville Departement Savoie

Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Spectacle pour Jojo : Les 4 saisons Albertville 2022-02-12 was last modified: by Spectacle pour Jojo : Les 4 saisons Albertville Albertville 12 février 2022 Albertville Savoie

Albertville Savoie