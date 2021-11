Spectacle pour famille : poplà ! Sélestat, 15 décembre 2021, Sélestat.

Spectacle pour famille : poplà ! Sélestat

2021-12-15 – 2021-12-15

Sélestat Bas-Rhin

D'abord, il nous faut un prénom, ou peut-être des idées. Et puis un corps, qui se construit petit à petit. Une peau pour ressentir, des oreilles pour écouter, des yeux pour regarder, un nez pour humer. Et tout le reste ! Des héros pour nous construire, des berceuses pour s'endormir, des bras et des jambes pour s'envoler…Poplà ! s'articule en trois temps complémentaires et indissociables : l'accueil, le spectacle puis le petit bal. Ce triptyque s'adresse directement aux bébés et touche des souvenirs sensoriels chez leurs aînés. L'envie est de faire vibrer, résonner, rappeler que le monde est un terrain de jeu et que nous avons parfois tendance à l'oublier…Tout public à partir de 3 mois, moment partagé entre enfants et parents.

Spectacle qui s’adresse aux tout-petits en les connectant à l’espace et aux autres à l’Evasion – pour les enfants dès 3 mois et leurs parents

+33 3 88 85 03 86

Sélestat

