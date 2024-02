SPECTACLE POUR ENFANTS « VIENS, JE T’EMMENE … A LA RENCONTRE DES LUTINS » Montfaucon-d’Argonne, dimanche 17 mars 2024.

Venez découvrir, en famille, le spectacle pour les enfants de 0 à 10 ans « Viens, je t’emmène … à la rencontre des lutins » de Pierre Lombard. Vous pourrez écouter Tilbury, la petite souris curieuse et le lutin jardinier. A la fin du spectacle, un atelier interactif vous sera proposé il s’agira de construire un village pour les lutins avec des maisons aménagées douillettement et dotées de cadeaux et de douceurs à grignoter … Un goûter clôturera cet après-midi.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17

Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est petite.enfance@argonne-meuse.fr

