Spectacle pour enfants : Trouver sa place au Théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud, 11 juillet 2023, Paris.

Du mardi 11 juillet 2023 au mercredi 09 août 2023 :

mardi, mercredi

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€

Tarif centres de loisirs : 5€

Venez découvrir l’histoire de Petit Loup qui n’a pas encore trouver sa place dans la forêt enchantée. Avec un cœur généreux et les yeux débordant de curiosité, Petit Loup décide alors de la parcourir afin de découvrir son talent ! De 3 à 8 ans.

Un

jour, Petit Loup décide qu’il est temps pour lui de trouver sa place et de

découvrir le talent qui lui est propre. Il part donc à la découverte de la

vaste forêt pour y rencontrer ses nombreux habitants et s’essaye à leurs divers

savoir-faire. Il rencontre alors à tour de rôle les nains, fiers artisans et

experts en construction de foyers, un lapin-facteur rapide comme l’éclair, les

souris sages et érudites chargées de l’organisation de la vie de la forêt, et

enfin madame cochon dont la belle voix et les pas de danse enchantent les

habitants. Petit Loup essaie de les imiter un à un, mais en vain. Aucun de ces

talents ne se réveille chez lui.

Petit

Loup arrivera-t-il à réveiller le talent qui se cache en lui ?

Heureusement

les enfants sont là pour l’aider ! Le loup ne se débrouille pas tout seul au

cours de son périple. Ce spectacle donne aux enfants un grand moment de

partage. Passant par les interactions avec nos personnages, mêlant danse et

chant, ils voyageront au coeur de notre forêt et seront très souvent

sollicités.

Embarquons

pour l’aventure, entre rire, joie et étonnement, et n’oublions pas que l’amitié

est une belle chose qu’il faut protéger.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice & mise en scène : Morgane

Vandamme

Compositeur : Adrien Pineaud

Interprètes :

Valentine Goujon,

Ludivine Genadinos, Loris Cadet, Alexis Stefan, Théo Turpin, Brice Lefort

Costumes :

Marion Thomasson

Genre :

Théâtre – comédie jeune public

Durée du spectacle : 60mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : http://www.etedesptitsfutes.com 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/trouver-sa-place/

TDM & Cie Les Distillés Trouver sa place