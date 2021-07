Issy-les-Moulineaux Espace Manufacture Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle pour enfants : Touik Touik Philomèle Espace Manufacture Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison Corentin Celton vous accueille à l’espace Manufacture pour le spectacle de magie : Touik Touik Philomèle par la Compagnie à trois branches ——————————————————- ### dimanche 14 novembre 2021 à 11h, à 15h et à 16h à l’espace Manufacture, durée 30 minutes [https://www.youtube.com/watch?v=wKIRzp9_-Xs](https://www.youtube.com/watch?v=wKIRzp9_-Xs) Par leurs mues, leurs migrations, leurs chants, les oiseaux représentent le cycle des saisons, le temps qui passe. Comme dans les jeux “caché-trouvé” des petits enfants, les oiseaux disparaissent et reviennent… un peu changés. Une création musicale pour voix, alto, appeaux, plumes et tissus.

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille dès 6 mois Espace Manufacture 28 esplanade de la Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T11:30:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T15:30:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T16:30:00

